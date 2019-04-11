11.04.2019 14:25

Компактные, яркие и энергоэффективные 3LCD проекторы Christie серии DS – это яркость до 9000 люмен, коэффициент контрастности 4000000:1, до 50 тысяч часов работы (в режиме пониженной мощности) и пять лет гарантии. В новой линейке три мощных проектора: LWU755-DS, LHD878-DS и LWU900-DS.

Проекторы DS Series могут поворачиваться на 360 градусов, оснащены полным набором входных и выходных разъёмов, включая HDBaseT, требуют минимального обслуживания и наилучшим образом подходят для использования в сфере образования и бизнеса. Функция сквозной передачи сигнала HDMI позволяет без дополнительных усилителей и сплиттеров передавать входной сигнал (до 4К с частотой 60 Гц) на другие проекторы DS Series.

Модели LWU900-DS и LHD878-DS с разрешением WUXGA/HD лидируют в классе экономичных 3LCD лазерных проекторов средней яркости по таким показателям, как яркость, компактность и экономия электроэнергии. Они способны принимать сигнал с разрешением 4К и частотой 60 Гц, имеют встроенные средства коррекции геометрии изображения и блендинга и обладают возможностью всенаправленной проекции.