«Лазерный Мир» – новый официальный дистрибьютор ViewSonic в России
Корпорация ViewSonic заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Лазерный Мир». Новый партнер будет осуществлять продажи, а также участвовать в продвижении проекторов и коммерческих панелей ViewSonic на территории России.
От сотрудничества с компанией «Лазерный Мир» ViewSonic ожидает роста продаж и укрепления позиций бренда на российском рынке видеопроекторов, а также дальнейшего развития сегмента коммерческих панелей. В ассортименте ViewSonic – решения для дома, офиса, образовательных учреждений, предприятий розничной торговли, отелей и пр.
Проекторы ViewSonic уже поступили на склады нового российского партнёра и доступны для заказа.
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