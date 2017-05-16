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«Лазерный Мир» – новый официальный дистрибьютор ViewSonic в России


16.05.2017 11:00

 

 

Корпорация ViewSonic заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Лазерный Мир». Новый партнер будет осуществлять продажи, а также участвовать в продвижении проекторов и коммерческих панелей ViewSonic на территории России.

 

От сотрудничества с компанией «Лазерный Мир» ViewSonic ожидает роста продаж и укрепления позиций бренда на российском рынке видеопроекторов, а также дальнейшего развития сегмента коммерческих панелей. В ассортименте ViewSonic – решения для дома, офиса, образовательных учреждений, предприятий розничной торговли, отелей и пр. 

 

Проекторы ViewSonic уже поступили на склады нового российского партнёра и доступны для заказа.

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