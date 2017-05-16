«Лазерный Мир» – новый официальный дистрибьютор ViewSonic в России

16.05.2017 11:00 Корпорация ViewSonic заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Лазерный Мир». Новый партнер будет осуществлять продажи, а также участвовать в продвижении проекторов и коммерческих панелей ViewSonic на территории России. От сотрудничества с компанией «Лазерный Мир» ViewSonic ожидает роста продаж и укрепления позиций бренда на российском рынке видеопроекторов, а также дальнейшего развития сегмента коммерческих панелей. В ассортименте ViewSonic – решения для дома, офиса, образовательных учреждений, предприятий розничной торговли, отелей и пр. Проекторы ViewSonic уже поступили на склады нового российского партнёра и доступны для заказа. Связанные новости: ViewSonic поможет работать с большей эффективностью - 13.02.2017 17:36 24” монитора ViewSonic для профи - 04.09.2016 12:00 Проекторы ViewSonic для инсталляционных задач - 09.08.2016 12:00 Вернуться к списку новостей