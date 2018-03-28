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Лазерный проектор BenQ LU9915


28.03.2018 11:00

 

 

Компания BenQ выпустила новую модель лазерного проектора LU9915 с технологией BlueCore, мощностью светового потока 10000 лм и разрешением WUXGA.

 

Проектор предназначен для использования в помещениях большой площади в режиме 24/7. Технология BlueCore повышает качество цветопередачи за счёт специального двойного цветового колеса. Благодаря мощности источника света и высокой контрастности (100 000:1) изображение остаётся чётким и ярким даже в хорошо освещённом помещении.

 

Новинка поддерживает 360° проецирование и портретный режим, имеет встроенную функцию совмещения краёв изображений и геометрической коррекции. LU9915 совместим с восемью сменными объективами для проецирования на различные расстояния, и может быть легко адаптирован под нужды музеев, развлекательных площадок и пр. 

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