Проектор предназначен для использования в помещениях большой площади в режиме 24/7. Технология BlueCore повышает качество цветопередачи за счёт специального двойного цветового колеса. Благодаря мощности источника света и высокой контрастности (100 000:1) изображение остаётся чётким и ярким даже в хорошо освещённом помещении.

Новинка поддерживает 360° проецирование и портретный режим, имеет встроенную функцию совмещения краёв изображений и геометрической коррекции. LU9915 совместим с восемью сменными объективами для проецирования на различные расстояния, и может быть легко адаптирован под нужды музеев, развлекательных площадок и пр.