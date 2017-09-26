26.09.2017 14:32

Новый Full HD проектор LG ProBeam LG HF80JS оборудован высокотехнологичным лазером, генерирующим световой поток до 2 000 люмен. Это означает, что с его помощью смотреть видео можно даже в ярко освещенном помещении.

Вес компактного устройства – всего 2,1 кг. Проектор способен воспроизводить изображение до 120 дюймов. LG ProBeam можно подключить через Bluetooth к любому аудиоустройству, например, к внешнему динамику или наушникам. Благодаря функции беспроводной передачи сигнала новинка может проецировать контент с «умных» устройств.

Пользователи могут подключаться к многообразным потоковым сервисам. Управление проектором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления Magic Remote Control, который обеспечивает простую навигацию по интерфейсу webOS в системе SmartTV.