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Лазерный проектор LG HF80JS


26.09.2017 14:32

 

 

 

Новый Full HD проектор LG ProBeam LG HF80JS оборудован высокотехнологичным лазером, генерирующим световой поток до 2 000 люмен. Это означает, что с его помощью  смотреть видео можно даже в ярко освещенном помещении. 

 

Вес компактного устройства – всего 2,1 кг. Проектор способен воспроизводить изображение до 120 дюймов. LG ProBeam можно подключить через Bluetooth к любому аудиоустройству, например, к внешнему динамику или наушникам. Благодаря функции беспроводной передачи сигнала новинка может проецировать контент с «умных» устройств. 

 

Пользователи могут подключаться к многообразным потоковым сервисам. Управление проектором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления Magic Remote Control, который обеспечивает простую навигацию по интерфейсу webOS в системе SmartTV. 

 

Настройка и балансировка изображения удобна и проста благодаря уникальной системе выравнивания изображения по четырём опорным точкам и автоматического вертикального выравнивания.

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