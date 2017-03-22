ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Legacy Audio: сабвуфер серии Foundation


22.03.2017 11:36

 

 

Габариты нового сабвуфера Legacy Audio из серии Foundation – 37х38х74 см (ШхГхВ). Это делает его особенно привлекательным для  тех, кто обычно не в восторге от наличия в доме большого количества стоящей на виду аудио-видео аппаратуры. Например, для дизайнеров. Или дизайн-ориентированных спутниц жизни… 

 

Сабвуфер Foundation – то самое решение, которое поможет примирить воюющие стороны. Его скромные размеры никак не сказываются на характеристиках: оснащённый двумя запатентованными пассивными радиаторами и парой знаменитых фирменных длинноходовых 12-дюймовых вуферов, Foundation мощностью не уступает иным более габаритным моделям. При АЧХ 16-120 Гц он способен создавать звуковое давление до 123 дБ. 

Связанные новости:
 Акустическая система Legacy Audio Signature SE - 19.03.2012 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007