Legacy Audio: сабвуфер серии Foundation

22.03.2017 11:36 Габариты нового сабвуфера Legacy Audio из серии Foundation – 37х38х74 см (ШхГхВ). Это делает его особенно привлекательным для тех, кто обычно не в восторге от наличия в доме большого количества стоящей на виду аудио-видео аппаратуры. Например, для дизайнеров. Или дизайн-ориентированных спутниц жизни… Сабвуфер Foundation – то самое решение, которое поможет примирить воюющие стороны. Его скромные размеры никак не сказываются на характеристиках: оснащённый двумя запатентованными пассивными радиаторами и парой знаменитых фирменных длинноходовых 12-дюймовых вуферов, Foundation мощностью не уступает иным более габаритным моделям. При АЧХ 16-120 Гц он способен создавать звуковое давление до 123 дБ. Связанные новости: Акустическая система Legacy Audio Signature SE - 19.03.2012 17:00 Вернуться к списку новостей