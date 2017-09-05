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Легендарный Jamo сменил российского дистрибьютора


05.09.2017 09:14

 

 

Simple Distribution стала официальным деловым партнёром легендарного скандинавского бренда Jamo. Компания получила эксклюзивные права на реализацию продукции датского производителя.

 

Компания Jamo известна во всём мире прежде всего как производитель акустики для домашних кинотеатров Hi-Fi класса. Благодаря универсальности громкоговорителей Jamo они пользуются популярностью как у любителей качественного аудио звука, так у профессионалов в области заказных электронных инсталляций. Simple Distribution планирует продвигать практически все линейки продукции Jamo, однако приоритетным направлением может стать профессиональная архитектурная серия Jamo Custom – колонки в компактных корпусах, обеспечивающие отличное качество звука и являющиеся эффективным решением для инсталляций с ограниченным пространством для установки акустических систем.

 

Новый российский дистрибьютор Jamo также рекомендует специалистам аудио индустрии обратить внимание на серию D, в которой представлены акустические системы для домашних кинозалов, сертифицированных под THX Select 2 и THX Ultra 2, и серию Concert – модели этой линейки отличает очень точное, музыкальное и открытое воспроизведение, достигаемое благодаря использованию фирменных технологий и арсеналу средств повышения качества звучания Danish Sound Design.

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