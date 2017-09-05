Компания Jamo известна во всём мире прежде всего как производитель акустики для домашних кинотеатров Hi-Fi класса. Благодаря универсальности громкоговорителей Jamo они пользуются популярностью как у любителей качественного аудио звука, так у профессионалов в области заказных электронных инсталляций. Simple Distribution планирует продвигать практически все линейки продукции Jamo, однако приоритетным направлением может стать профессиональная архитектурная серия Jamo Custom – колонки в компактных корпусах, обеспечивающие отличное качество звука и являющиеся эффективным решением для инсталляций с ограниченным пространством для установки акустических систем.