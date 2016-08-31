31.08.2016 17:00

Проектор HD27, выпущенный компанией Optoma, обеспечивает разрешение изображения 1080p и отлично подойдет для использования в домашнем кинотеатре.



Optoma HD27 создавался специально для домашних кинотеатров. Он обеспечивает яркость изображения 3200 ANSI лм, контрастность 25000:1 и цветопередачу по стандарту Rec. 709. Для повышения качества цветов предусмотрена технология Amazing Colour. При проекционном соотношении 1.48 - 1.62:1 HD27 довольно прост в размещении в жилой комнате.



Для подключения источников сигнала предусмотрены два входа HDMI, а также MHL. Режим Gaming Mode оптимизирует настройки проектора для достижения минимального времени отклика при сохранении максимального уровня контрастности и яркости цвета - для наилучшего захвата и максимальной детализации.



Легкий вес (2.5 кг) и компактный дизайн позволяет перевозить проектор с места на место, смотреть фильмы или спортивные трансляции в любое время. А наличие встроенной аудиосистемы позволит не беспокоится о звуковом сопровождении.