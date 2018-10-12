Компания Marshall выпустила беспроводные наушники-вкладыши Minor II Wireless. Новинка с Bluetooth Qualcomm aptX рассчитана на 12 часов работы и, как утверждает производитель, особенно удобна в ношении.

Внутри Minor II Wireless – тщательно настроенные 14-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами. Они обеспечивают богатые высокие частоты, чистые средние и мощный сбалансированный бас. Наушники обладают хорошей шумоизоляцией, в то же время не отсекая полностью внешние звуки и давая пользователю возможность ориентироваться в происходящем вокруг. АЧХ новинки 20 Гц – 20 кГц, чувствительность 117 дБ.