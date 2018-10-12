ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Легко носить, приятно слушать


12.10.2018 11:00

 

 

Компания Marshall выпустила беспроводные наушники-вкладыши Minor II Wireless. Новинка с Bluetooth Qualcomm aptX рассчитана на 12 часов работы и, как утверждает производитель, особенно удобна в ношении.

 

Внутри Minor II Wireless – тщательно настроенные 14-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами. Они обеспечивают богатые высокие частоты, чистые средние и мощный сбалансированный бас. Наушники обладают хорошей шумоизоляцией, в то же время не отсекая полностью внешние звуки и давая пользователю возможность ориентироваться в происходящем вокруг. АЧХ новинки 20 Гц – 20 кГц, чувствительность 117 дБ. 

 

Инновационная система крепления обеспечивает комфортную посадку и не создаёт давления на уши. Наушники выпускаются в трёх цветах: белом, чёрном, коричневом. Розничная цена новинки – 130 долларов США.

Связанные новости:
 Внезапно: «умные» громкоговорители от Marshall - 21.09.2018 12:50
 Мультирум от Marshall: легенда в тренде - 29.09.2017 11:49
 Теперь наушники «бунтари» от Marshall совместимы с Android - 09.11.2015 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007