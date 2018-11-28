Проект Netatmo основан в 2011 году. Основная продукция – «умные» камеры видеонаблюдения, термостаты и системы наблюдения. На сегодня продано около 1,3 миллионов устройств, годовой объём продаж составляет около 45 миллионов Евро. В компании трудятся около 225 человек. На сегодня это один из крупнейших игроков рынка во Франции и всей Европе.