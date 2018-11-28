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Legrand купил компанию Netatmo


28.11.2018 17:15

 

 

Компания Legrand объявила о поглощении французского стартапа Netatmo. Условия сделки не разглашаются. В планах Legrand – продолжить развитие направления «умный дом» и увеличить свою долю рынка. 

 

Проект Netatmo основан в 2011 году. Основная продукция – «умные» камеры видеонаблюдения, термостаты и системы наблюдения. На сегодня продано около 1,3 миллионов устройств, годовой объём продаж составляет около 45 миллионов Евро. В компании трудятся около 225 человек. На сегодня это один из крупнейших игроков рынка во Франции и всей Европе.

 

Одна из совместных разработок двух компаний – серия Legrand Dooxie. Используя технологии Netatmo, можно управлять розетками и выключателями Legrand, отдавая голосовые команды – через Google Assistant или Siri – или с помощью мобильного приложения. 

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