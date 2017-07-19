Legrand: подробности поглощения группы компаний Milestone

19.07.2017 15:16 Как известно, некоторое время назад корпорация Legrand завершила сделку по покупке группы компаний Milestone AV, в которой в том числе входят такие известные на аудио-видео рынке бренды, как Chief, Sanus и Da-Lite. В отличие от недавнего поглощения корпорацией Harman International британского Arcam, условия которого не разглашаются, Legrand не скрывает сумму вложений: она составляет 950 миллионов долларов США. Сюда включена не только стоимость компании, так называемая рыночная капитализация, но и сумма её долгов. От этой сделки Legrand ожидает удвоения той части своей дилерской базы, которая активно работает с продукцией Middle Atlantic; на сегодня это более 3500 компаний. В свою очередь, бренды Milestone, став частью Legrand, получат новые каналы сбыта благодаря тесным взаимоотношениям корпорации с её дистрибьюторами, в том числе инсталляторами и системными интеграторами. До сих пор позиции Milestone были особенно устойчивы в корпоративном секторе, гостиничном бизнесе, сфере торговли и образования. Связанные новости: Arcam: британский бренд поглощён корпорацией Harman International - 17.07.2017 11:30 Новости от Legrand: интеграция KNX и Nuvo Player Portfolio - 14.04.2017 14:13 Legrand представляет настольные акустические системы Nuvo - 21.02.2017 12:49 Вернуться к списку новостей