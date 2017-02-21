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Legrand представляет настольные акустические системы Nuvo


21.02.2017 12:49

 

 

Новый продукт в ассортименте Nuvo, перешедшего «под крыло» компании Legrand в 2012 году – акустическая система P400 со встроенным Wi-Fi для потокового аудио. P400 оснащена НЧ-динамиком 5.25”, двумя СЧ-драйверами и двумя твитерами, встроенным усилителем мощности, портом Ethernet, а также Toslink и аналоговыми входами для подключения аудио источников. Наряду с другими продуктами, выпускаемыми под брендом Nuvo, P400 является частью мультирум-системы Nuvo Player Portfolio.   

 

Управление осуществляется с помощью любой настенной панели Nuvo, совместимой с Nuvo Player Portfolio, мобильного приложения Nuvo Player для смартфонов и планшетов на базе iOS и Android, а также кнопками с LED-подсветкой, расположенными на самой колонке. P400 предназначена для установки в тех помещениях, где по тем или иным причинам затруднительно или невозможно использовать стандартные полочники или встраиваемые акустические системы – вплоть до 16 музыкальных зон. 

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