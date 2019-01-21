21.01.2019 07:00

За несколько дней до начала нового года канадская компания Lenbrook, владеющая торговой марркой NAD, опубликовала информацию о смерти ведущего разработчика Бьорна Эрика Эдвардсена (Björn Erik Edvardsen).

В некрологе Эдвардсен назван «одной из персон, оказавших фундаментальное влияние на развитие NAD». Он пришёл в компанию в 1976 году, став вторым сотрудником, работавшим за пределами лондонской штаб-квартиры бренда – и первым инженером NAD.