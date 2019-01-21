Lenbrook: печальные новости
За несколько дней до начала нового года канадская компания Lenbrook, владеющая торговой марркой NAD, опубликовала информацию о смерти ведущего разработчика Бьорна Эрика Эдвардсена (Björn Erik Edvardsen).
В некрологе Эдвардсен назван «одной из персон, оказавших фундаментальное влияние на развитие NAD». Он пришёл в компанию в 1976 году, став вторым сотрудником, работавшим за пределами лондонской штаб-квартиры бренда – и первым инженером NAD.
BEE, как называли Эдвардсена в компании, отвечал за разработку новых моделей. Именно он создал легендарный интегральный усилитель NAD 3020, появившийся на свет в 1977 году и ставший, по мнению сотрудников Lenbrook, «самым продаваемым Hi-Fi усилителем за всю историю отрасли».
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