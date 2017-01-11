11.01.2017 12:00

Компания LG стала первым производителем-гигантом, который представил прототип серийной левитирующей Bluetooth-колонки. Стоит отметить, что до LG разработкой «летающих» колонок занимались многие другие небольшие компании, однако в крупномасштабное серийное производство такие устройство пока не запускались. Колонка от LG получила название «Levitating Portable Speaker». Можно предположить, что в будущем модель получит другое более замысловатое название.



Внешний вид устройства прост, но весьма интересен: небольшая цилиндрическая беспроводная колонка левитирует над базой-станцией, в которой находятся электромагниты (они обеспечивают левитацию) и сабвуфер для усиления басов. Помимо необычного дизайна, производитель утверждает, что колонка рассеивает звук на 360 градусов, а также держит батарею до 10 часов. Когда аккумулятор сядет, колонка «приземлится» на базу. Кстати, устройство получило защиту от влаги IPX7, поэтому его можно использовать вне дома.



О стоимости пока ничего неизвестно, но подобные портативы стоят в пределах $200.