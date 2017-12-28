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LG анонсировала новинки будущего года


28.12.2017 13:20

 

 

Компания LG Electronics анонсировала новые продукты, которые будут представлены на выставке CES 2018 в США. Специалистам и обычным пользователям продемонстрируют «умные» премиальные аудиоустройства, которые, как заявляют в компании, «изменят представление о домашних акустических системах». 

 

Среди обещанных новинок 2018 года – первые «плоды» сотрудничества с Meridian Audio, от саундбаров Dolby Atmos до портативных Bluetooth-колонок и динамика с искусственным интеллектом.

 

Саундбар LG SK10Y – это 5.1.2-канальный звук, мощность 550 Вт и поддержка технологии Dolby Atmos. Помимо стандартного комплекта динамиков, новинка оснащена двумя мощными вертикальными динамиками для окружающего звучания, громкость которых регулируется отдельно. Использование технологии Height Elevation от Meridian позволяет поднять звук над саундбаром до уровня экрана. 

 

Ещё одним принципиально новым экспонатом станет первое аудиоустройство LG премиум-класса с использованием технологии искусственного интеллекта — динамик LG ThinQ со встроенным помощником Google Assistant. От ставших уже привычными «интеллектуальных» ассистентов его отличает возможность персонализированной настройки для управления «умной» бытовой техникой LG. Функция High Resolution Audio совместима с файлами форматов высокого качества. 

 

Кроме того, LG покажет на выставке переносные Bluetooth-колонки PK с функцией клубной подсветки, а также универсальные музыкальные системы для вечеринок.

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