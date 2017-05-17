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LG: безопасность «умных» телевизоров подтверждена сертификатом


17.05.2017 13:02

 

 

Разработанная компанией LG операционная система webOS 3.5 для телевизоров с поддержкой технологии Smart TV получила сертификат соответствия общим критериям безопасности (CC) Application Security Solution версии 1.0. 

 

Эти критерии основаны на международных стандартах ISO/МЭК 15408, применяемых правительственными учреждениями, банками и другими организациями для оценки уровня безопасности программных продуктов. Операционная система LG webOS 3.5 показала превосходный уровень защиты при установке приложений. 

 

Установка неразрешенных программ блокируется благодаря строгому контролю цифровых подписей; webOS 3.5 может загружать приложения только из магазина LG Content Store. Кроме того, система обеспечивает требуемую безопасность работы различных приложений: им «позволяется»  использовать лишь разрешенные функции API-интерфейса. Приложения не могут получить прямой доступ к файловой системе, в которой хранятся персональные данные. 

 

«Мы предприняли все возможные меры, чтобы webOS 3.5 обеспечивала максимально возможный уровень безопасности приложений и защиты персональных данных», — отметил Дж. Х. Хвонг (J. H. Hwang), старший вице-президент и руководитель по исследованиям и разработкам компании LG Home Entertainment. «Отвечая на потребности потребителей в информационной безопасности, мы еще более усилили защиту нашей платформы для телевизоров с технологией Smart TV. Получение сертификата соответствия общим требованиям информационной безопасности показывает, что в плане защиты информации и персональных данных мы находимся на правильном пути».

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