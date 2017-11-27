Компания LG Electronics продолжает придерживаться курса на миниатюризацию выпускаемой продукции. Новые Bluetooth колонки PJ2 и PJ3 внешне почти не отличаются от модели PJ9, о которой мы недавно писали , но не имеют настольной док-станции.

Корпуса колонок, выпускаемых в белом и чёрном цвете, напоминают миниатюрную турбину. Несмотря на более чем скромные размеры, они способны воспроизвести мощные глубокие басы и обеспечивает насыщенное звучание во всех направлениях, на 360 градусов. Класс защиты от влаги IPX4 и IPX7 соответственно позволяет брать колонки с собой в бассейн или ванную комнату. Заряда аккумулятора хватает на 5 часов работы для «младшей» PJ2; если этого недостаточно, лучше приобрести PJ3, которая способна воспроизводить аудио без перерыва в течение 10 часов.