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LG: миниатюрность в тренде


27.11.2017 11:30

 

 

Компания LG Electronics продолжает придерживаться курса на миниатюризацию выпускаемой продукции. Новые Bluetooth колонки PJ2 и PJ3 внешне почти не отличаются от модели PJ9, о которой мы недавно писали, но не имеют настольной док-станции.

 

Корпуса колонок, выпускаемых в белом и чёрном цвете, напоминают миниатюрную турбину. Несмотря на более чем скромные размеры, они способны воспроизвести мощные глубокие басы и обеспечивает насыщенное звучание во всех направлениях, на 360 градусов. Класс защиты от влаги IPX4 и IPX7 соответственно позволяет брать колонки с собой в бассейн или ванную комнату. Заряда аккумулятора хватает на 5 часов работы для «младшей» PJ2; если этого недостаточно, лучше приобрести PJ3, которая способна воспроизводить аудио без перерыва в течение 10 часов.

 

К LG PJ2 и PJ3 можно одновременно подключить по Bluetooth. до двух устройств. Для проведения конференц-звонков предусмотрен встроенный микрофон. 

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