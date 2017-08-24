LG: миниатюрные проекторы для дома
Новые видеопроекторы ProBeam UST и MiniBeam от LG увидят посетители выставки потребительской электроники IFA 2017 (Берлин, 1-6 сентября). Эти модели отлично подходят для домашнего использования; найдётся им применение и в офисах.
Лазерный проектор ProBeam UST с технологией Ultra Short-Throw (модель HF85JA) обеспечивает изображение с разрешением Full HD (1080p) на ультра-близком расстоянии от проектора. У новинки нет проводов, ей не нужно дополнительное пространство между проектором и экраном (для отображения 100-дюймового изображения достаточно 12 см). Яркость LG ProBeam UST – до 1 500 ANSI-люменов, а коэффициент контрастности равен 150 000:1. Проектор можно подключить к беспроводным динамикам или наушникам. Четыре ключевые настройки сглаживают как горизонтальные, так и вертикальные искажения изображения, а благодаря платформе webOS Smart TV от LG у пользователей есть доступ к потоковым сервисам.
HD-проектор MiniBeam (модель PH30JG) оснащён встроенным аккумулятором, работающим до четырёх часов. Благодаря функции Multi-Angle Projection («многоугольное проектирование») устройство можно расположить под углом до 70 градусов для размещения изображения высоко на стене или даже на потолке; это значит, что штатив вам не потребуется. Совместимый USB-кабель Type-C позволяет подключать проектор к другим устройствам, например, ноутбуку и смартфону, и заряжать встроенный аккумулятор емкостью 9000 мАч по единому кабелю. MiniBeam может посылать аудио-сигнал на любое другое устройство с функцией Bluetooth – беспроводные динамики, смартфон или даже автомобильную акустическую систему.
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