24.08.2017 18:00

Новые видеопроекторы ProBeam UST и MiniBeam от LG увидят посетители выставки потребительской электроники IFA 2017 (Берлин, 1-6 сентября). Эти модели отлично подходят для домашнего использования; найдётся им применение и в офисах.

Лазерный проектор ProBeam UST с технологией Ultra Short-Throw (модель HF85JA) обеспечивает изображение с разрешением Full HD (1080p) на ультра-близком расстоянии от проектора. У новинки нет проводов, ей не нужно дополнительное пространство между проектором и экраном (для отображения 100-дюймового изображения достаточно 12 см). Яркость LG ProBeam UST – до 1 500 ANSI-люменов, а коэффициент контрастности равен 150 000:1. Проектор можно подключить к беспроводным динамикам или наушникам. Четыре ключевые настройки сглаживают как горизонтальные, так и вертикальные искажения изображения, а благодаря платформе webOS Smart TV от LG у пользователей есть доступ к потоковым сервисам.