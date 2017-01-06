LG может представить Ultra HD Blu-ray-плеер уже в середине января

06.01.2017 12:00 Компания LG, возможно, покажет вскоре свой первый Ultra HD Blu-ray-плеер. Пока нет точной информации, но если верить слухам, то LG привезет на CES в январе следующего года проигрыватель UP970, который получит поддержку UHD Blu-ray-дисков.



Информация о модели UP970 появилась на сайте Wi-Fi Alliance (объединение производителей компьютерной техники и беспроводных устройств Wi-Fi). Устройство уже есть в списках базы данных вышеупомянутого сайта. Название «UP970» очень похоже на названия простых Blu-ray-плееров LG, но в начале стоит «U», а не «B».



Что касается характеристик, то на сегодняшний день известно лишь то, что плеер получит поддержку Wi-Fi и технологии Miracast. Никаких других интересных данных на сайте Wi-Fi Alliance нет. Связанные новости: LG Blu-ray 3D плееры c караоке: BD660K и BD650K - 10.06.2011 16:00 LG выводит домашние кинотеатры в третье измерение c новой моделью HX995TZ - 06.10.2010 13:00 Вернуться к списку новостей