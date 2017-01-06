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LG может представить Ultra HD Blu-ray-плеер уже в середине января


06.01.2017 12:00

 

 

Компания LG, возможно, покажет вскоре свой первый Ultra HD Blu-ray-плеер. Пока нет точной информации, но если верить слухам, то LG привезет на CES в январе следующего года проигрыватель UP970, который получит поддержку UHD Blu-ray-дисков.

Информация о модели UP970 появилась на сайте Wi-Fi Alliance (объединение производителей компьютерной техники и беспроводных устройств Wi-Fi). Устройство уже есть в списках базы данных вышеупомянутого сайта.  Название «UP970» очень похоже на названия простых Blu-ray-плееров LG, но в начале стоит «U», а не «B».

Что касается характеристик, то на сегодняшний день известно лишь то, что плеер получит поддержку Wi-Fi и технологии Miracast. Никаких других интересных данных на сайте Wi-Fi Alliance нет.

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