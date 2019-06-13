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LG начала принимать предзаказы на 8K OLED ТВ


13.06.2019 13:00

 

 

Корпорация LG начала принимать предварительные заказы на свою первую модель телевизора 8K OLED, 88-дюймовый LG 88Z9. Продажи начнутся с Южной Кореи, а в третьем квартале 2019 года новинка появится в Северной Америке и Европе.

 

Цена телевизора – 29999 долларов США. Это в два раза дороже предложения от Sony, которая ранее представила 85-дюймовый LED LCD монитор с диагональю 85 дюймов. Ещё одним производителем, в числе первых заявивших о начале производства подобных устройств, является Samsung.

 

LG 88Z9 с его разрешением 7680x4320 – самый большой на сегодня из производимых компанией OLED дисплеев (в категории устройств для бытового применения). Он оснащается фирменным «умным» процессором 8K Alpha 9 второго поколения, способным «обучаться» в процессе использования и анализировать окружающие условия, настраивая соответствующим образом качество звука и изображения и оптимизируя яркость экрана.

 

В числе способностей LG 88Z9: функция up-mix, позволяющая создать виртуальную звуковую сцену 5.1; декодирование Dolby Atmos;  поддержка HDMI 2.1 для контента 4320/60p; автоматический режим низкой задержки (low latency); поддержка протокола eARC и многое другое.

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