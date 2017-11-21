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LG научили колонку левитировать


21.11.2017 14:00

 

 

Компания LG Electronics представила на российском рынке уникальную колонку LG PJ9, способную левитировать над док-станцией.

 

Модель обеспечивает объёмный чёткий звук на 360 градусов. Динамик оснащён двумя пассивными излучателями для воспроизведения глубоких басов. В левитационную станцию встроен сабвуфер, придающий звуку дополнительную мощность. Если и этого недостаточно, можно объединить две колонки благодаря технологии двойного воспроизведения Dual Play.

 

К LG PJ9 можно подключать устройства Bluetooth, один или два, а также проигрыватели MP3 и CD. Колонка, подключенная по Bluetooth к смартфону, может использоваться как динамик громкой связи при звонках. 

 

Устройство надёжно защищено от попадания влаги (класс защиты IPX7). Зарядка беспроводная: при низком уровне заряда LG PJ9 сама опускается на левитационную станцию и начинает автоматически заряжаться; литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 10 часов воспроизведения аудио. 

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