LG: новые аудиосистемы X-Boom для вечеринок

25.07.2017 11:20 Компания LG Electronics продолжает расширять серию музыкальных систем с ди-джейскими функциями. На днях компания представила две новые модели, X-Boom CJ98 и CJ87 мощностью 3500 Ватт и 2350 Ватт соответственно. DJ консоль X-Boom напоминает систему управления истребителем. Она оснащена специальным рычагом для создания эффекта увеличения мощности. Динамическая подсветка динамиков создает клубную атмосферу; для этого же служит функция DJ Loop, которая позволяет снова и снова повторять любой звук. Для создания новых эффектов предусмотрена функция «Конструктор семплов». Нужные голосовые или звуковые эффекты можно записать на смартфон и транслировать их через систему LG СJ98 или CJ87. Функция Auto DJ убирает паузы между композициями. Благодаря функции «Караоке» можно удалить голос из любой композиции, изменить тональность или использовать один из 18 вокальных эффектов (робот, гелиевый шар, сопрано, дуэт и т. д). К одной системе можно по Bluetooth подключить до трех мобильных устройств одновременно, создав единый плейлист из всех песен, хранящихся на подключенных устройствах. Режим ожидания Bluetooth предполагает, что музыка начинает звучать, как только она передается со смартфона на минисистему - даже если она находится в режиме сна. Благодаря функции автоматического распознавания источника музыка со смартфона начнет транслироваться сразу же после обнаружения аудиосистемой Bluetooth-сигнала смартфона. Кроме того, предусмотрена возможность подключения 2 USB для безграничного выбора музыкальных файлов. Связанные новости: LG X-Boom OJ98: лето будет громким - 03.07.2017 18:17 Смарт-колонки с голосовым помощником: прогноз на будущее - 06.06.2017 11:00 LG: безопасность «умных» телевизоров подтверждена сертификатом - 17.05.2017 13:02 LG планирует стать брендом №1 на рынке премиальных моделей ТВ - 27.02.2017 16:28 Вернуться к списку новостей