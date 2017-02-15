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LG: OLED-панели нового поколения


15.02.2017 17:44

 

 

Участник прошедшей выставки Integrated Systems Europe 2017 компания LG Electronics представила на своём стенде OLED-диcплеи Flexible Open Frame и In-Glass Wallpaper OLED. Благодаря собственному излучению OLED-панели не нуждаются в задней подсветке и имеют значительно большие углы обзора, чем традиционные экраны. Особо отметим достоверность цветопередачи и глубину чёрного. Кроме того, новое поколение LG Flexible Open Frame характеризуется возможностью выбора ориентации дисплеев – портретной или ландшафтной, а также изменения кривизны их радиуса, причём поменять радиус и получить выпуклый или вогнутый экран можно после монтажа.  

 

Ещё одна новинка – информационный OLED-дисплей LG Dual-View Curved Tiling с диагональю 65 дюймов. Он состоит из восьми двусторонних OLED-панелей с разрешением 4K Ultra HD. Дисплей не требует подключения дополнительного компьютера или медиаплеера и обеспечивает превосходное изображение при просмотре под любым углом.

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