Участник прошедшей выставки Integrated Systems Europe 2017 компания LG Electronics представила на своём стенде OLED-диcплеи Flexible Open Frame и In-Glass Wallpaper OLED. Благодаря собственному излучению OLED-панели не нуждаются в задней подсветке и имеют значительно большие углы обзора, чем традиционные экраны. Особо отметим достоверность цветопередачи и глубину чёрного. Кроме того, новое поколение LG Flexible Open Frame характеризуется возможностью выбора ориентации дисплеев – портретной или ландшафтной, а также изменения кривизны их радиуса, причём поменять радиус и получить выпуклый или вогнутый экран можно после монтажа.