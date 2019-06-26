26.06.2019 09:56

Новую серию OLED-телевизоров с улучшенным качеством изображения и звука и технологиями искусственного интеллекта представила на днях российским потребителям компания LG.



Интеллектуальный процессору второго поколения α9 Gen 2, используемый в OLED-телевизорах LG серий W, E и C, повышает качество изображения и звука благодаря технологии глубинного обучения. Процессор распознаёт входящий контент, его исходные формат и качество, и обрабатывает, используя оптимальные для этого контента настройки и эффекты. Кроме того, он анализирует условия окружающей среды, обеспечивая оптимальную яркость экрана.



В линейке ТВ-устройств LG 2019, созданных по технологии OLED, модели W9 (77/65W9), E9 (65/55E9), C9 (77/65/55C9) и B9 (65/55B9). Все они характеризуются высокой контрастностью, яркими цветами и глубоким чёрным. Каждый телевизор оснащен кабельным органайзером, благодаря которому провода оказываются спрятаны от глаз.



Умные телевизоры LG 2019 года поддерживают технологию обработки естественного языка: они «понимают» человеческую речь и способны давать ответы на контекстные вопросы. Зритель может искать фильм по режиссёру или актёру внутри жанра или тематики, а во время просмотра – получить информацию о съёмочной группе, дате создания фильма, актёрах и т.п.