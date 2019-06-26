ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

LG: OLED-телевизоры с процессором α9 Gen 2


26.06.2019 09:56

 

 

Новую серию OLED-телевизоров с улучшенным качеством изображения и звука и технологиями искусственного интеллекта представила на днях российским потребителям компания LG.

 

Интеллектуальный процессору второго поколения α9 Gen 2, используемый в OLED-телевизорах LG серий W, E и C, повышает качество изображения и звука благодаря технологии глубинного обучения. Процессор распознаёт входящий контент, его исходные  формат и качество, и обрабатывает, используя оптимальные для этого контента настройки и эффекты. Кроме того, он анализирует условия окружающей среды, обеспечивая оптимальную яркость экрана.

 

В линейке ТВ-устройств LG 2019, созданных по технологии OLED, модели W9 (77/65W9), E9 (65/55E9), C9 (77/65/55C9) и B9 (65/55B9). Все они характеризуются высокой контрастностью, яркими цветами и глубоким чёрным. Каждый телевизор оснащен кабельным органайзером, благодаря которому провода оказываются спрятаны от глаз.

 

Умные телевизоры LG 2019 года поддерживают технологию обработки естественного языка: они «понимают» человеческую речь и способны давать ответы на контекстные вопросы. Зритель может искать фильм по режиссёру или актёру внутри жанра или тематики, а во время просмотра – получить информацию о съёмочной группе, дате создания фильма, актёрах и т.п.

Связанные новости:
 LG начала принимать предзаказы на 8K OLED ТВ - 13.06.2019 13:00
 Искусственный интеллект LG: жить станет лучше… - 17.01.2019 07:00
 Сворачиваемый OLED-телевизор LG  - 14.01.2019 07:00
 Dolby Atmos на OLED телевизорах LG - 29.11.2017 18:30
 LG OLED ТВ: впервые звук без потерь в формате Dolby TrueHD - 27.10.2017 12:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007