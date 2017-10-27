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LG OLED ТВ: впервые звук без потерь в формате Dolby TrueHD


27.10.2017 12:50

 

 

Владельцам OLED-телевизоров от LG Electronics, выпущенных в 2017 году, станет доступна технология кодирования звука без потерь и сжатия. Такая возможность появится благодаря обновлению программного обеспечения.

 

OLED-телевизоры LG 2017 года выпуска оснащены декодером Dolby AC-4. После обновления они смогут поддерживать объектно-ориентированный формат передачи звука нового поколения для создания трёхмерного звучания. Обновление также включает в себя поддержку кодека MAT (технология передачи аудио с сопутствующими метаданными), что позволяет передавать цифровой звуковой поток формата Dolby TrueHD для консольных игр. 

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