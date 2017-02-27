Компания разработает стратегию продвижения линейки OLED ТВ, а также Super UHD LED телевизоров нового поколения с технологией Nano Cell. LG «очень надеется», что это поможет увеличить занимаемую долю рынка и потеснить Samsung с его линейкой QLED.

Технология Nano Cell позволяет значительно улучшить качество изображения путём поглощения ненужного светового излучения; цвета воспроизводятся с большей точностью. Например, в обычных телевизорах красный цвет может смешиваться с другими – жёлтым или оранжевым – становясь более тусклым и приобретая желтоватый оттенок. Кроме того, дисплеи с технологией Nano Cell обеспечивает корректное воспроизведение цветов для большего угла обзора.