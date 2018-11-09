09.11.2018 14:50

Близится январь, а вместе с ним и выставка CES 2019. На специализированных Интернет-сайтах то и дело появляется информация, пока, правда, не подтверждённая, об участниках выставки и новинках, которые они привезут в Лас-Вегас. Один из таких слухов связан с разработкой LG – телевизором на органических светодиодах, экран которого может сворачиваться в рулон.

Нет сомнений в том, что стенд LG как всегда будет одним из самых посещаемых в дни выставки. Эксперты ожидают, что корпорация представит работающий образец «рулонного» OLED ТВ. Впервые о возможности его появления LG заявила на CES 2016, показав гибкую 18-дюймовую OLED панель, а в прошлом году посетители выставки увидели прототип 65-дюймового телевизора. Вероятность того, что южно-корейский производитель опять удивит представителей видео индустрии, довольно высока.