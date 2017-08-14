14.08.2017 12:00

Компания LG Electronics объявила о начале продаже новой серии OLED-телевизоров премиум-класса SIGNATURE G7. Основная отличительная черта новых моделей с диагональю экрана 65 и 77 дюймов – дизайн «Изображение-на-Стекле». Благодаря сверхтонкой OLED-панели и почти невидимой стеклянной основе телевизор выглядит как арт-объект.

Использование технологий Dolby Vision и Dolby Atmos гарантирует кинематографическое качество изображения и звука. Поддержку форматов HDR10 и HLG обеспечивает фирменная технология LG Active HDR: видеопоток оптимизируется под каждый конкретный эпизод, в результате чего картинка становится яркой и реалистичной.

В стойку телевизора встроен высококачественный саундбар: он обеспечивает отличный уровень звучания без дополнительных аудиокомпонентов.