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LG SIGNATURE: премиальные телевизоры уже в России


14.08.2017 12:00

 

 

Компания LG Electronics объявила о начале продаже новой серии OLED-телевизоров премиум-класса SIGNATURE G7. Основная отличительная черта новых моделей с диагональю экрана 65 и 77 дюймов – дизайн «Изображение-на-Стекле». Благодаря сверхтонкой OLED-панели и почти невидимой стеклянной основе телевизор выглядит как арт-объект.

 

Использование технологий Dolby Vision и Dolby Atmos гарантирует кинематографическое качество изображения и звука. Поддержку форматов HDR10 и HLG обеспечивает фирменная технология LG Active HDR: видеопоток оптимизируется под каждый конкретный эпизод, в результате чего картинка становится яркой и реалистичной.

 

В стойку телевизора встроен высококачественный саундбар: он обеспечивает отличный уровень звучания без дополнительных аудиокомпонентов.

 

Телевизоры серии SIGNATURE G7поддерживают систему webOS 3.5, которая надёжно защищает устройства от несанкционированной установки программ, попыток взлома и утечки персональных данных. Управление телевизорами новой серии осуществляется с помощью пульта Magic Remote. На нём появились дополнительные кнопки для быстрого доступа к онлайн-кинотеатру ivi, к функциям перемотки и MagicZoom.

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