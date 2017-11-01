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LG: технология OLED для магазинов


01.11.2017 17:03

 

 

Коммерческие двусторонние OLED-дисплеи 55EG5CD и 55EG5SD от LG Electronics – новинка для российской торговли. Дисплеи диагональю 55 дюймов привлекают внимание насыщенными и живыми изображениями с глубокими чёрными тонами и насыщенными красками даже при широком угле обзора. 

 

Толщина дисплеев – всего 13 мм, что позволяет экономить пространство. Ещё одним достоинством новых моделей является возможность демонстрировать информационный контент с двух сторон в разрешении Full HD (1920×1080). 

 

LG 55EG5SD – это двусторонняя OLED-панель в прозрачной корпусе. Мощный медиа-плеер встроен в стильную металлическую подставку. Контент, транслируемый на двух сторонах экрана, может по необходимости различаться или дублироваться. Дисплей LG 55EG5CD крепится к потолку, что создаёт дополнительные возможности для оформления торгового пространства.

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