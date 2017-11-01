01.11.2017 17:03

Коммерческие двусторонние OLED-дисплеи 55EG5CD и 55EG5SD от LG Electronics – новинка для российской торговли. Дисплеи диагональю 55 дюймов привлекают внимание насыщенными и живыми изображениями с глубокими чёрными тонами и насыщенными красками даже при широком угле обзора.

Толщина дисплеев – всего 13 мм, что позволяет экономить пространство. Ещё одним достоинством новых моделей является возможность демонстрировать информационный контент с двух сторон в разрешении Full HD (1920×1080).