LG: телевизоры с доступом к онлайн-кинотеатру

24.07.2017 10:24 Компания LG объявила о начале продаж телевизоров, пульты управления к которым оснащены кнопкой с надписью ivi. Нажатие на кнопку открывает доступ к онлайн-кинотеатру с десятками тысяч единиц видео контента. Договор между двумя компаниями - производителем телевизоров и поставщиком контента - был подписан в начале 2017 года. Кнопка ivi появилась на пультах нескольких серий телевизоров LG: LED, UHD, Super UHD, а также OLED. Интеграция кнопки свидетельствует о значительном росте спроса на услуги онлайн-кинотеатров, с легальным контентом в прекрасном качестве и с отличным звуком. По данным LG, владельцы Smart TV смотрят 14 видео в месяц и более, что втрое превышает средний показатель. Корпорация первой из лидеров мирового рынка телевизоров добавила кнопку локального сервиса к своим устройствам. Для того чтобы воспользоваться быстрым доступом к сервису ivi, владельцам телевизоров LG не требуются специальные настройки, дополнительные манипуляции или регистрация в сервисе – достаточно просто нажать кнопку на пульте. Связанные новости: LG: UHD телевизоры с технологией Nano Cell - 05.07.2017 10:00 LG OLED65W7V: меньше значит больше - 16.06.2017 14:00 LG: безопасность «умных» телевизоров подтверждена сертификатом - 17.05.2017 13:02 Вернуться к списку новостей