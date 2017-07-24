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LG: телевизоры с доступом к онлайн-кинотеатру


24.07.2017 10:24

 

 

Компания LG объявила о начале продаж телевизоров, пульты управления к которым оснащены кнопкой с надписью ivi. Нажатие на кнопку открывает доступ к онлайн-кинотеатру с десятками тысяч единиц видео контента.

 

Договор между двумя компаниями - производителем телевизоров и поставщиком контента - был подписан в начале 2017 года. Кнопка ivi появилась на пультах нескольких серий телевизоров LG: LED, UHD, Super UHD, а также OLED. Интеграция кнопки свидетельствует о значительном росте спроса на услуги онлайн-кинотеатров, с легальным контентом в прекрасном качестве и с отличным звуком.

 

По данным LG, владельцы Smart TV смотрят 14 видео в месяц и более, что втрое превышает средний показатель. Корпорация первой из лидеров мирового рынка телевизоров добавила кнопку локального сервиса к своим устройствам. Для того чтобы воспользоваться быстрым доступом к сервису ivi, владельцам телевизоров LG не требуются специальные настройки, дополнительные манипуляции или регистрация в сервисе – достаточно просто нажать кнопку на пульте.

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