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LG UP970: 4K Ultra HD Blu-ray проигрыватель с Dolby Vision


29.08.2017 11:04

 

 

Новый 4K Ultra HD Blu-ray плеер UP970 от LG поддерживает Dolby Vision и HDR10. Новинка была впервые представлена на выставке CES 2017 и наконец появилась в продаже. 

 

Устройство оснащено двумя портами HDMI: один HDMI 2.0a порт для UHD/HDR, второй, HDMI 1.4 – для аудио, в случае, если вы используете саундбар или аудио-видеоресивер без поддержки HDR видео. Также есть возможность подключения по Ethernet и Wi-Fi. Благодаря наличию USB порта можно воспроизводить видео и музыку с внешнего источника. 

 

Проигрыватель поддерживает множество современных аудио форматов, включая иммерсивные Dolby Atmos, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio и многоканальные LPCM, DTS, FLAC, AAC, WMA, MPEG 1/2 L2 и MP3. Что касается видео, помимо Blu-ray дисков проигрыватель может читать BD-ROM, BD-R, BD-RE, DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW, Audio CD, CD-R, CD-RW и DTS-CD.

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