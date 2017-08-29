Новый 4K Ultra HD Blu-ray плеер UP970 от LG поддерживает Dolby Vision и HDR10. Новинка была впервые представлена на выставке CES 2017 и наконец появилась в продаже.

Устройство оснащено двумя портами HDMI: один HDMI 2.0a порт для UHD/HDR, второй, HDMI 1.4 – для аудио, в случае, если вы используете саундбар или аудио-видеоресивер без поддержки HDR видео. Также есть возможность подключения по Ethernet и Wi-Fi. Благодаря наличию USB порта можно воспроизводить видео и музыку с внешнего источника.