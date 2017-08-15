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LG установила самый большой в мире OLED-экран


15.08.2017 13:00

 

 

В океанариуме в городе Дубай установлена HD видео стена площадью более 700 квадратных метров (7600 квадратных футов). Компания LG утверждает, что она самая большая в мире.

 

Стена состоит из 820 OLED-панелей; таким образом, LG претендует на ещё один рекорд, заявляя, что дубайская инсталляция является самым большим в мире OLED-экраном. Его размеры – 50 метров в ширину и почти 14 метров в высоту.  

 

OLED-дисплеи излучают собственный свет, устраняя необходимость в мало эффективной подсветке. Они обеспечивают превосходное изображение с самым глубоким уровнем чёрного, отличной контрастностью и натуральными цветами, а также более широкие углы обзора. Изогнутый форм-фактор экрана, установленного в торгово-развлекательном центре «Дубай Молл», идеально подходит для отображения переливов воды: инсталляция выглядит действительно впечатляюще.

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