LG установила самый большой в мире OLED-экран

15.08.2017 13:00 В океанариуме в городе Дубай установлена HD видео стена площадью более 700 квадратных метров (7600 квадратных футов). Компания LG утверждает, что она самая большая в мире. Стена состоит из 820 OLED-панелей; таким образом, LG претендует на ещё один рекорд, заявляя, что дубайская инсталляция является самым большим в мире OLED-экраном. Его размеры – 50 метров в ширину и почти 14 метров в высоту. OLED-дисплеи излучают собственный свет, устраняя необходимость в мало эффективной подсветке. Они обеспечивают превосходное изображение с самым глубоким уровнем чёрного, отличной контрастностью и натуральными цветами, а также более широкие углы обзора. Изогнутый форм-фактор экрана, установленного в торгово-развлекательном центре «Дубай Молл», идеально подходит для отображения переливов воды: инсталляция выглядит действительно впечатляюще. Связанные новости: Samsung: первый в мире LED-дисплей для кинотеатров - 19.07.2017 14:30 LG OLED65W7V: меньше значит больше - 16.06.2017 14:00 «Кривой» LG OLED-телевизор - 24.09.2013 18:00 Вернуться к списку новостей