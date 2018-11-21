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LG «в небесах с алмазами»


21.11.2018 07:00

 

 

Посетители торгового центра Westfield, расположенного в Лондоне в районе White City, до 17 ноября имели возможность увидеть ночное небо над столицей Великобритании – вернее, то, как оно могло бы выглядеть, если бы в городе и окрестностях было бы полностью отключено электричество.

 

Dark Sky Reserve – так называются те места на планете, которые на страдают от «светового загрязнения», или светового смога. Это значит, что там отсутствует засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения. Их свет рассеивается в нижних слоях атмосферы, мешая проведению астрономических наблюдений и изменяя биоритмы живых существ. Официально в мире 11 таких зон, и четыре из них находятся на территории Великобритании.

 

Компания LG совместно с сотрудниками Планетария города Бристоль организовала в торговом центре Westfield рукотворный «заповедник» Dark Sky Reserve, установив закрытый стенд с 16-ью 4K OLED дисплеями на потолке. Сеанс наблюдения за «ночным» небом длился четыре минуты. При создании видео материала была использована техника «тайм-лапс», то есть замедленная киносъёмка с частотой, меньшей стандартной (24 кадра в секунду) частоты съёмки и проекции. При проекции полученного изображения с нормальной частотой движение объектов съёмки на экране выглядит ускоренным. В LG считают, что таким необычным способом можно особенно эффективно демонстрировать преимущества OLED дисплеев LG, в том числе насыщенность цветов и глубину чёрного.

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