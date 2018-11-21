21.11.2018 07:00

Посетители торгового центра Westfield, расположенного в Лондоне в районе White City, до 17 ноября имели возможность увидеть ночное небо над столицей Великобритании – вернее, то, как оно могло бы выглядеть, если бы в городе и окрестностях было бы полностью отключено электричество.

Dark Sky Reserve – так называются те места на планете, которые на страдают от «светового загрязнения», или светового смога. Это значит, что там отсутствует засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения. Их свет рассеивается в нижних слоях атмосферы, мешая проведению астрономических наблюдений и изменяя биоритмы живых существ. Официально в мире 11 таких зон, и четыре из них находятся на территории Великобритании.