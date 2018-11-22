22.11.2018 00:34

Под этим сложно запоминаемым буквенно-цифровым обозначением «скрывается» новый продукт от LG, который компания выпустила как раз к началу глобальных распродаж, которые США, а теперь и во всём мире принято называть «Чёрной пятницей».

Новинка – «умный» дисплей с двумя динамиками и поддержкой Google Assistant. Впервые о том, что устройство скоро появится в ассортименте LG, стало известно на выставке CES. WK9 оснащён восьмидюймовым сенсорным HD-дисплеем, обеспечивающим доступ к Google Maps, фотографиям и видео на YouTube. От других гаджетов с поддержкой Google Assistant его отличает наличие пятимегапиксельной камеры, которая позволяет совершать видеозвонки.