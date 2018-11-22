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LG XBOOM AI ThinQ WK9


22.11.2018 00:34

 

 

Под этим сложно запоминаемым буквенно-цифровым обозначением «скрывается» новый продукт от LG, который компания выпустила как раз к началу глобальных распродаж, которые  США, а теперь и во всём мире принято называть «Чёрной пятницей».

 

Новинка – «умный» дисплей с двумя динамиками и поддержкой Google Assistant. Впервые о том, что устройство скоро появится в ассортименте LG, стало известно на выставке CES. WK9 оснащён восьмидюймовым сенсорным HD-дисплеем, обеспечивающим доступ к Google Maps, фотографиям и видео на YouTube. От других гаджетов с поддержкой Google Assistant его отличает наличие пятимегапиксельной камеры, которая позволяет совершать видеозвонки.

 

В LG считают, что продажи XBOOM AI ThinQ WK9 будут успешными: ещё одним конкурентным преимуществом является хороший звук. Это заслуга инженеров компании Meridian, с которой сотрудничает LG. Мощность встроенных динамиков – 20 Вт (стерео), и в корпорации заявляют, что на сегодня это большее, что может предложить рынок. Продажи XBOOM AI ThinQ WK9 начнутся с США, позднее устройство будет доступно и в других странах.

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