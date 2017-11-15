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Light Technologies: открытие экспозиции Crestron


15.11.2017 12:15

 

 

Российская компания Light Technologies, более известная в среде инсталляторов и системных интеграторов как дистрибьютор решений по управлению естественным (светильники) и искусственным освещением (моторизованные шторы и жалюзи) Lutron (США), некоторое время назад получила статус дистрибьютора от другого лидера современного рынка автоматизации, компании Crestron.

 

В конце октября по этому поводу в шоуруме Light Technologies состоялось официальное открытие обновлённой экспозиции, в которой теперь представлены и компоненты систем Crestron, предназначенные для реализации как коммерческих проектов, так и и для объектов жилой недвижимости.

 

Центром экспозиции стала система автоматизации и управления Crestron CP с модулем 3-Series. Она может использоваться интеграторами в качестве базовой системы для оснащения и частных домов или квартир, и коммерческих зданий и сооружений. В шоуруме дистрибьютора установленная система интегрируется со всеми видами демонстрируемого оборудования, превращая демопространство из традиционного набора стендов с электроникой в законченное решение по автоматизации жилой и офисной среды.

 

В числе других рабочих «экспонатов» здесь представлены кнопочные панели управления американского и европейского образца, сенсорные панели, ручные пульты дистанционного управления сенсорными панелями, а  также решения для мобильных устройств. Посетители шоурума могут ознакомиться с возможностями управления на базе оборудования Crestron установленными в шоуруме аудио- и видеоустройствами (медиазона), системой кондиционирования, интеркомом и освещением.

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