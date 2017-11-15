Light Technologies: открытие экспозиции Crestron

15.11.2017 12:15 Российская компания Light Technologies, более известная в среде инсталляторов и системных интеграторов как дистрибьютор решений по управлению естественным (светильники) и искусственным освещением (моторизованные шторы и жалюзи) Lutron (США), некоторое время назад получила статус дистрибьютора от другого лидера современного рынка автоматизации, компании Crestron. В конце октября по этому поводу в шоуруме Light Technologies состоялось официальное открытие обновлённой экспозиции, в которой теперь представлены и компоненты систем Crestron, предназначенные для реализации как коммерческих проектов, так и и для объектов жилой недвижимости. Центром экспозиции стала система автоматизации и управления Crestron CP с модулем 3-Series. Она может использоваться интеграторами в качестве базовой системы для оснащения и частных домов или квартир, и коммерческих зданий и сооружений. В шоуруме дистрибьютора установленная система интегрируется со всеми видами демонстрируемого оборудования, превращая демопространство из традиционного набора стендов с электроникой в законченное решение по автоматизации жилой и офисной среды. В числе других рабочих «экспонатов» здесь представлены кнопочные панели управления американского и европейского образца, сенсорные панели, ручные пульты дистанционного управления сенсорными панелями, а также решения для мобильных устройств. Посетители шоурума могут ознакомиться с возможностями управления на базе оборудования Crestron установленными в шоуруме аудио- и видеоустройствами (медиазона), системой кондиционирования, интеркомом и освещением. Связанные новости: «Умная» лампочка от Crestron: ещё умнее - 20.06.2017 15:26 Crestron: новые масштабируемые корпоративные решения - 15.06.2017 14:19 Автоматические шторы Crestron: услуга Color Match - 21.04.2017 13:38 Crestron: поставки компонентов серии DigitalMedia NVX начнутся в мае - 20.04.2017 12:02 Вернуться к списку новостей