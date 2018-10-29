Лимитированная серия Beastie Boys Play:5 от Sonos
Компания Sonos выпустила специальную версию громкоговорителя Play:5. Она посвящена группе Beastie Boys. Колонки изготовлены ограниченным тиражом, а все доходы от продажи пойдут на благотворительность.
Свой выбор руководство компании объясняет так: «Мы точно знаем, что первой композицией, воспроизведённой колонками Sonos, была No Sleep till Brooklyn с дебютного альбома группы. Beastie Boys – музыкальная «сила», почитаемая и вдохновляющая сила в музыке, и мы рады возможности поддержать её философию, которую бесконечно уважаем». Презентация серии состоится сегодня, 29 октября, в рамках турне Beastie Boys Book: Live & Direct; оно стартует в Нью-Йорке и пройдёт через Бруклин, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лондон (Великобритания). Вырученные от продажи средства будут перечислены благотворительному фонду Peace Sisters, который помогает получать образование неимущим женщинам в Африке; часть выручки будет передана группе Little Kids Rock, музыканты которой обучают музыке школьников из малообеспеченных семей США.
Рисунок на гриле для громкоговорителя Beastie Boys Play:5 создан художником из Сан-Франциско Барри МакГи (Barry McGee). Во всём остальном колонки лимитированной серии ничем не отличаются от базовой модели. Громкоговорители будут продаваться в США, некоторое количество поступит в продажу в других странах. Розничная цена не меняется; купить Sonos Beastie Boys Play:5 можно будет в декабре 2018 года.
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