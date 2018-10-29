Свой выбор руководство компании объясняет так: «Мы точно знаем, что первой композицией, воспроизведённой колонками Sonos, была No Sleep till Brooklyn с дебютного альбома группы. Beastie Boys – музыкальная «сила», почитаемая и вдохновляющая сила в музыке, и мы рады возможности поддержать её философию, которую бесконечно уважаем». Презентация серии состоится сегодня, 29 октября, в рамках турне Beastie Boys Book: Live & Direct; оно стартует в Нью-Йорке и пройдёт через Бруклин, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лондон (Великобритания). Вырученные от продажи средства будут перечислены благотворительному фонду Peace Sisters, который помогает получать образование неимущим женщинам в Африке; часть выручки будет передана группе Little Kids Rock, музыканты которой обучают музыке школьников из малообеспеченных семей США.