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Lithe Audio: потолочная акустика с WiFi и AirPlay


28.08.2018 08:00

 

 

Британская компания Lithe Audio, пока не имеющая дистрибьютора в России, выпустил активные потолочные акустические системы с Wi-Fi и сертификацией AirPlay.

 

Предназначенные для мультирум-инсталляций громкоговорители с поддержкой Airplay, Spotify Connect, Deezer и TIDAL управляются с помощью специального мобильного приложения. В единую систему можно объединить до 30 колонок. Они могут играть как индивидуально, так и одновременно (режим Party). Пользователь может выбрать моно или стерео звучание и регулировать уровень громкости независимо в каждом помещении. Колонки продаются по одной, парами (Master/Slave) или комплектами от четырёх до 16 (то есть от двух до восьми пар активных/пассивных АС). Мощность встроенного усилителя – 60 Вт RMS.

 

Колонки беспроводные, поэтому установить их можно в любой момент, не нарушая целостности интерьера. Запитать акустические системы можно от осветительной проводки. Имеется RCA вход для подключения к ТВ или музыкальному источнику. При установке в потолок колонки выступают под его поверхностью всего на 3 мм; грили можно красить. 

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