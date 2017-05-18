VinylClean прост в использовании и доступен по цене: рекомендуемая розница на российском рынке составляет 800 рублей. В прозрачной пластиковой тубе содержится желеобразная масса светло-салатового цвета, напоминающая знаменитого Лизуна из фильма «Охотники за Привидениями». Достав её из банки, нужно равномерно прокатать «лизуном» всю пластинку с двух сторон, при этом диск должен располагаться на чистой, гладкой и твердой поверхности. Запатентованный состав VinylClean обеспечивает эффект сухой химической чистки; в результате обработки пластинки на ней остаётся влаги.