«Лизун» VinylClean от Pro-Ject
Компания Pro-Ject выпустила необычное чистящее средство VinylClean. Оно позволяет качественно очистить поверхность винилового диска от различных загрязнений.
VinylClean прост в использовании и доступен по цене: рекомендуемая розница на российском рынке составляет 800 рублей. В прозрачной пластиковой тубе содержится желеобразная масса светло-салатового цвета, напоминающая знаменитого Лизуна из фильма «Охотники за Привидениями». Достав её из банки, нужно равномерно прокатать «лизуном» всю пластинку с двух сторон, при этом диск должен располагаться на чистой, гладкой и твердой поверхности. Запатентованный состав VinylClean обеспечивает эффект сухой химической чистки; в результате обработки пластинки на ней остаётся влаги.
Средний срок службы VinylClean – 8 месяцев; по мере ухудшения его чистящих свойств цвет средства будет меняться. Важно: VinylClean не подходит для очистки шеллаковых пластинок!
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