Loewe Bild 9 – эстетика «ар-деко»

12.05.2017 17:00 Автор нового UHD OLED ТВ Bild 9 от Loewe – креативный директор компании Бодо Шперляйн (Bodo Sperlein). На создание новинки его вдохновил стиль «ар-деко», популярный в 20-х годах прошлого века. Устойчивая стальная рама поддерживает телевизионную панель толщиной всего 7 мм. Варианты отделки – Янтарно-золотой (Amber Gold) или Графитовый серый (Graphite Grey). Все провода спрятаны внутри рамы, разъёмы «маскируются» тканевой заглушкой. Подключение осуществляется через четыре HDMI-входа, три USB, Wi-Fi и Bluetooth. В телевизор встроен цифровой рекордер с жёстким диском емкостью 1 ТБ и саундбар мощностью 120 Вт с декодером Dolby 5.1. Телевизор поддерживает HDR-форматы HDR10, HLG и Dolby Vision. Предполагается, что модель можно будет приобрести в одном из трёх вариантах: напольном, настольном или настенном. Размеры экрана: 55 дюймов (Bild 9.55) или 65 дюймов (Bild 9.65). В августе Loewe планирует представить широкой публике новые акустические системы Klang 9 со встроенным сабвуфером, выполненные в том же дизайне, что и телевизор Bild 9. Связанные новости: Что мы увидим на Integrated Systems Russia 2016 - 07.10.2016 12:00 Телевизоры Loewe с разрешением экрана Ultra HD/4K - 14.10.2014 10:00 Вернуться к списку новостей