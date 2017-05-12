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Loewe Bild 9 – эстетика «ар-деко»


12.05.2017 17:00

 

 

Автор нового UHD OLED ТВ Bild 9 от Loewe – креативный директор компании Бодо Шперляйн (Bodo Sperlein).  На создание новинки его вдохновил стиль «ар-деко», популярный в 20-х годах прошлого века.  

 

Устойчивая стальная рама поддерживает телевизионную панель толщиной всего 7 мм. Варианты отделки – Янтарно-золотой (Amber Gold) или Графитовый серый (Graphite Grey). Все провода спрятаны внутри рамы, разъёмы «маскируются» тканевой заглушкой. Подключение осуществляется через четыре HDMI-входа, три USB, Wi-Fi и Bluetooth. В телевизор встроен цифровой рекордер с жёстким диском емкостью 1 ТБ и саундбар мощностью 120 Вт с декодером Dolby 5.1. Телевизор поддерживает HDR-форматы HDR10, HLG и Dolby Vision. 

 

Предполагается, что модель можно будет приобрести в одном из трёх вариантах: напольном, настольном или настенном. Размеры экрана: 55 дюймов (Bild 9.55) или 65 дюймов (Bild 9.65). 

 

В августе Loewe планирует представить широкой публике новые акустические системы Klang 9 со встроенным сабвуфером, выполненные в том же дизайне, что и телевизор Bild 9. 

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