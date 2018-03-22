Loewe: первый KNX модуль для телевизоров
Известный производитель дорогих телевизоров подписал соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией ISE. На проходящей в эти дни во Франкфурте выставке Light & Building партнёры представляют свой первый совместный продукт – KNX модуль для ТВ.
Технология, по утверждению её создателей, пока не имеет аналогов. Она позволяет интегрировать телевизоры в единую систему управления, созданную на базе KNX. Вот примеры подобного взаимодействия: инсталлятор программирует систему таким образом, что телевизор Loewe автоматически включает нужный канал, как только пользователь просыпается, или меняет подсветку в соответствии с происходящим на экране при просмотре кинофильмов.
Благодаря новому модулю телевизоры Loewe будут автоматически выключаться при активации команды «выключить всё», когда пользователь покидает квартиру, или так же автоматически включаться, создавая эффект присутствия в те часы, когда хозяев нет дома.
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