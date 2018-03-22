ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Loewe: первый KNX модуль для телевизоров


22.03.2018 15:51

 

 

Известный производитель дорогих телевизоров подписал соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией ISE. На проходящей в эти дни во Франкфурте выставке Light & Building партнёры представляют свой первый совместный продукт – KNX модуль для ТВ.

 

Технология, по утверждению её создателей, пока не имеет аналогов. Она позволяет интегрировать телевизоры в единую систему управления, созданную на базе KNX. Вот примеры подобного взаимодействия: инсталлятор программирует систему таким образом, что телевизор Loewe автоматически включает нужный канал, как только пользователь просыпается, или меняет подсветку в соответствии с происходящим на экране при просмотре кинофильмов. 

 

Благодаря новому модулю телевизоры Loewe будут автоматически выключаться при активации команды «выключить всё», когда пользователь покидает квартиру, или так же автоматически включаться, создавая эффект присутствия в те часы, когда хозяев нет дома.  

Связанные новости:
 Конференция «Умное здание» на выставке ISE 2018 - 22.12.2017 14:40
 Loewe: OLED HDR 4K телевизор Bild 5 - 10.07.2017 12:42
 Loewe Bild 9 – эстетика «ар-деко» - 12.05.2017 17:00
 Новости от Legrand: интеграция KNX и Nuvo Player Portfolio - 14.04.2017 14:13
 Ну, очень «Умный дом» - 15.10.2014 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007