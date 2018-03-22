22.03.2018 15:51

Известный производитель дорогих телевизоров подписал соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией ISE. На проходящей в эти дни во Франкфурте выставке Light & Building партнёры представляют свой первый совместный продукт – KNX модуль для ТВ.

Технология, по утверждению её создателей, пока не имеет аналогов. Она позволяет интегрировать телевизоры в единую систему управления, созданную на базе KNX. Вот примеры подобного взаимодействия: инсталлятор программирует систему таким образом, что телевизор Loewe автоматически включает нужный канал, как только пользователь просыпается, или меняет подсветку в соответствии с происходящим на экране при просмотре кинофильмов.