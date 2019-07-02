02.07.2019 06:00

Немецкая компания-производитель люксовых моделей телевизоров Loewe прекратила свою деятельность 1 июля 2019 года. Информация о закрытии компании появилась в издании Spiegel Online несколькими днями ранее, когда руководство Loewe сообщило эту новость своим работникам.



Компания могла бы проработать еще полгода, однако её владельцы решили, что это не имеет смысла. 25 июля было решено объявить о несостоятельности. Несмотря на поддержку поставщиков, партнёров по сбыту и клиентов, компания не смогла обеспечить предоставленный ей кредит и была вынуждена приостановить свою деятельность.



Loewe была пионером на рынке 4K ТВ со своей моделью Connect 55 TV. Популярностью пользовалась и её инвестиционной фирмы Stargate Capital. В настоящее время ведутся переговоры с новыми потенциальными инновационная технология Mimi Defined. Однако в течение нескольких последних лет её положение значительно ухудшилось: уже в 2013 году немецкий телевизионный бренд оказался на грани банкротства и избежал его благодаря помощи частной инвесторами.