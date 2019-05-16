Домашняя техника Лови мой ритм.. танцуй, танцуй…

16.05.2019 11:50 Что нужно для вечеринки на открытом воздухе? Пляж или бассейн, хорошая погода и мощная акустическая система, желательно беспроводная и водонепроницаемая… О продукции популярных брендов и так все знают, поэтому речь пойдёт о моделях, известных не так широко. Плавающий громкоговоритель от Urban Outfitters. Именно так он и называется: Floating Speaker. Доступен в четырёх цветах, вернее, формах: розовый фламинго, коричневый медвежонок, голубой остров с «растущей» на нём пальмой и нечто, напоминающее две вишенки (в центре одной из них вместо динамика – держатель для стакана или банки с прохладительным напитком). Цена – от 18 долларов США, данные о качестве звучания отсутствуют. Ещё одна аудио система, с которой можно занырнуть прямо в бассейн – миниатюрная Wonderboom производства Ultimate Ears. Водонепроницаемый корпус (защита IPX7 – колонка выдерживает пребывание в воде на глубине до 1 м в течение получаса), мощный 360˚ звук, радиус действия Bluetooth – 30 метров и возможность сопряжения с другими аналогичными устройствами. И это ещё не всё: Wonderboom выпускается в 12 цветах, от зефирно-розового и клубничного до чёрного и элегантного серого с контрастной отделкой. Цена в США – 99 долларов, в Германии – 99 Евро. Водонепроницаемая Bluetooth-колонка Photive M90 – идеальный выбор для тех, кто веселится на всю катушку: громкоговоритель не только устойчив к воздействию влаги (IPX5), но и выдержит пару прямых ударов мячом или ногой. Мощность устройства – 20 Вт, заряда аккумулятора хватает на 10 часов работы. Цена на Amazon – $49,95. Связанные новости: Ретро-лето - 07.08.2018 14:00 Робо-подсолнух: добро пожаловать в лето - 15.05.2018 09:00 Время зажигать… - 09.04.2018 14:39 Вернуться к списку новостей