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Лови мой ритм.. танцуй, танцуй…


16.05.2019 11:50

 

 

Что нужно для вечеринки на открытом воздухе? Пляж или бассейн, хорошая погода и мощная акустическая система, желательно беспроводная и водонепроницаемая… О продукции популярных брендов и так все знают, поэтому речь пойдёт о моделях, известных не так широко.

 

Плавающий громкоговоритель от Urban Outfitters. Именно так он и называется: Floating Speaker. Доступен в четырёх цветах, вернее, формах: розовый фламинго, коричневый медвежонок, голубой остров с «растущей» на нём пальмой и нечто, напоминающее две вишенки (в центре одной из них вместо динамика – держатель для стакана или банки с прохладительным напитком). Цена – от 18 долларов США, данные о качестве звучания отсутствуют.

 

Ещё одна аудио система, с которой можно занырнуть прямо в бассейн – миниатюрная Wonderboom производства Ultimate Ears. Водонепроницаемый корпус (защита IPX7 – колонка выдерживает пребывание в воде на глубине до 1 м в течение получаса), мощный 360˚ звук, радиус действия Bluetooth – 30 метров и возможность сопряжения с другими аналогичными устройствами. И это ещё не всё: Wonderboom выпускается в 12 цветах, от зефирно-розового и клубничного до чёрного и элегантного серого с контрастной отделкой. Цена в США – 99 долларов, в Германии – 99 Евро.

 

Водонепроницаемая Bluetooth-колонка Photive M90 – идеальный выбор для тех, кто веселится на всю катушку: громкоговоритель не только устойчив к воздействию влаги (IPX5), но и выдержит пару прямых ударов мячом или ногой. Мощность устройства – 20 Вт, заряда аккумулятора хватает на 10 часов работы. Цена на Amazon – $49,95.

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