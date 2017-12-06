Lumin D2: обновление популярной модели

06.12.2017 15:50 Компания Lumin выпустила обновлённую версию популярной модели процессора Lumin D1. Новинка D2, процессор для воспроизведения файлов DSD128 с частотой дискретизации 5.6 МГц, характеризуется более высокой скоростью обработки данных. Из других конструктивных преобразований следует отметить наличие внутреннего блока питания – это позволило улучшить качество звука по сравнению с предыдущей версией, и изменение габаритов корпуса – для установки новых элементов потребовалось больше места. Функционально D2 полностью соответствует всей продукции LUMIN: он имеет балансную схемотехнику, включая выходы XLR, оснащён чипами Wolfson WM8741 DAC, поддерживает DSD-апсемплинг, DoP (DSD через PCM), MQA и Roon Ready. Lumin D2 выпускается в чёрном анодированном корпусе или в стандартной серебристой отделке. Связанные новости: Сетевые проигрыватели Lumin: поддержка MQA - 17.08.2017 18:30 Вернуться к списку новостей