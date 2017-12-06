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Lumin D2: обновление популярной модели


06.12.2017 15:50

 

 

Компания Lumin выпустила обновлённую версию популярной модели процессора Lumin D1. Новинка D2,  процессор для воспроизведения файлов  DSD128 с частотой дискретизации 5.6 МГц, характеризуется более высокой скоростью обработки данных.

 

Из других конструктивных преобразований следует отметить наличие внутреннего блока питания – это позволило улучшить качество звука по сравнению с предыдущей версией, и изменение габаритов корпуса – для установки новых элементов потребовалось больше места.

 

Функционально D2 полностью соответствует всей продукции LUMIN: он имеет балансную схемотехнику, включая выходы XLR, оснащён чипами Wolfson WM8741 DAC, поддерживает DSD-апсемплинг, DoP (DSD через PCM), MQA и Roon Ready. Lumin D2 выпускается в чёрном анодированном корпусе или в стандартной серебристой отделке.

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