Lumin D2: обновление популярной модели
Компания Lumin выпустила обновлённую версию популярной модели процессора Lumin D1. Новинка D2, процессор для воспроизведения файлов DSD128 с частотой дискретизации 5.6 МГц, характеризуется более высокой скоростью обработки данных.
Из других конструктивных преобразований следует отметить наличие внутреннего блока питания – это позволило улучшить качество звука по сравнению с предыдущей версией, и изменение габаритов корпуса – для установки новых элементов потребовалось больше места.
Функционально D2 полностью соответствует всей продукции LUMIN: он имеет балансную схемотехнику, включая выходы XLR, оснащён чипами Wolfson WM8741 DAC, поддерживает DSD-апсемплинг, DoP (DSD через PCM), MQA и Roon Ready. Lumin D2 выпускается в чёрном анодированном корпусе или в стандартной серебристой отделке.
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