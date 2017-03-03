Домашняя техника Lutron Electronics: новые решения по управлению освещением и климатом

03.03.2017 15:37 Компания Lutron Electronics наконец-то объявила о начале поставок обновлённого термостата Palladiom, предназначенного для работы в составе системы управления HomeWorks QS. Отгрузки начнутся летом 2017 года. Термостат, выполненный в том же дизайне, что и новые кейпады Lutron Palladiom, будет работать с контроллером Coolmaster, что позволит управлять кондиционерами, а также в паре с фанкойл-модулем. В новой версии термостат больше не оснащается встроенным датчиком движения. Зато есть датчик освещённости для динамической подсветки дисплея и кнопок, а также добавлена отдельная кнопка «Календарь», которая включает/отключает режим работы по расписанию. Ещё одна новинка этого года – новый Connect Bridge для систем Lutron HomeWorks QS и Lutron RadioRa 2, с поддержкой до 150 устройств Lutron и сертифицированный для работы с Apple HomeKit. Шлюз позволяет интегрировать системы управления освещением в «облако» и через мобильное приложение Lutron Connect App удалённо взаимодействовать с ними с помощью любого смартфона или планшета iOS или Android. Все настройки осуществляются в приложении Lutron Connect App; можно настраивать световые сценарии через официальное приложение Apple Home App или любое другое приложение HomeKit. Не все знают, что Lutron разрабатывает и производит не только системы управления освещением, но и сами светильники. В частности, компания представила на выставке новые встраиваемые потолочные LED-светильники Finire Recessed. Они поставляются в комплекте с DALI/Ecosystem драйвером Hi-Lume 1%. Основные параметры светильников: индекс цветопередачи (CRI)=93; есть версии на 2700, 3000 и 3500K; 800Лм, 13Вт; есть влагозащищенные версии (IP65). Гарантия производителя: 10 лет. Связанные новости: Экспозиция SMART INSTALL - 09.03.2015 10:00 Вернуться к списку новостей