Lutron Electronics приобрёл световую компанию Ketra
Производитель «умных» систем управления освещением Lutron Electronics (США) объявил о поглощении американской Ketra, известной своими светильниками, имитирующими дневной свет.
Продукция Ketra, компании из Остина, основанной в 2009 году – это осветительные приборы, которые могут настраиваться пользователем в соответствии с его потребностями и в зависимости от помещений, в которых они используются. Светильники Ketra предназначены как для частного, так и для коммерческого рынка, однако подавляющую часть заказчиков компании составляют юридические лица. Поглощение позволит Lutron расширить своё присутствие на коммерческом рынке.
Светильники Ketra можно использовать как компоненты единой системы управления освещением в доме Lutron HomeWorks QS и системы для предприятий Lutron Quantum. В настоящее время ведётся работа над расширением рабочих решений. В сентябре 2018 года они будут показаны на стенде Lutron на выставке CEDIA в Сан-Диего (США).
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