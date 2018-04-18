Продукция Ketra, компании из Остина, основанной в 2009 году – это осветительные приборы, которые могут настраиваться пользователем в соответствии с его потребностями и в зависимости от помещений, в которых они используются. Светильники Ketra предназначены как для частного, так и для коммерческого рынка, однако подавляющую часть заказчиков компании составляют юридические лица. Поглощение позволит Lutron расширить своё присутствие на коммерческом рынке.