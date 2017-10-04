04.10.2017 16:31

Компания Lutron Electronics представила новые системные решения, которые позволяют интеграторам расширить круг заказчиков.

Новый 1-link процессор даёт возможность использовать системы управления освещением Lutron в небольших проектах, не требующих серьёзных затрат со стороны домовладельца. Силовые модули поддерживают любой тип нагрузки, в том числе обеспечивают надёжную работу со светодиодами, включая их диммирование; это особенно важно, поскольку инсталляторы не всегда заранее знают, какие источники света будут использованы в проекте.

Ещё одной приятной новостью для интеграторов стали новые DIN-реечные панели Lutron, которые предназначены для установки в ограниченном пространстве. Они позволяют создать больше диммируемых зон, «привязанных» к одной панели, и уменьшить полезную площадь, занимаемую установленным оборудованием. Это значит, что у инсталляторов появляется больше возможностей установить системы Lutron в квартирах небольшой площади, на яхтах и пр.