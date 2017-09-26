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Lutron: новые шторы с автоматическим управлением Palladiom


26.09.2017 11:39

 

 

На выставке CEDIA 2017 компания Lutron Electronics представила принципиально новый продукт – шторы с автоматическим управлением Palladiom. Напомним: Palladiom – новая серия кнопочных панелей управления и термостатов. Дизайн штор Palladiom разработан для полного соответствия всех компонентов серии.

 

Потребители новинки – владельцы домов и квартир с высоким уровнем доходов. Шторы Palladiom идеально интегрируются в систему управления освещением и климатом HomeWorks QS от Lutron, а также совместимы с системами сторонних производителей.

 

Конструкторы Lutron полностью изменили традиционный подход к системам затенения, выпускавшимся до сих пор. Для штор Palladiom используются другие приводы, ещё более тихие и надёжные. Отказ от декоративных кожухов, закрывающих ролики, на которые наматывается рулонная штора, позволили минимизировать зазор между полотном и креплением шторы, обеспечив тем самым ещё более эффективное затенение. Металлическая фурнитура штор Palladiom – крепление и отвес – выполнены в тех же материалах и расцветках, что и кейпады Palladiom.

 

Шторы Palladiom доступны в разных размерах: при этом максимальная площадь полотна составляет более 3,5 х 3,5 м (12х12 футов). 

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