Lutron: совместимость с Google Home

25.04.2017 11:00 С лета 2017 года системы управления освещением Lutron RadioRA 2 и HomeWorks QS будут совместимы с Google Home. Для корректной работы потребуется шлюз Lutron Connect Bridge. Интеграция, о которой на днях объявила компания Lutron Electronics, позволит потребителям управлять освещением в их домах посредством голосовых команд, через голосового помощника Google Assistant. Управление системами освещения Lutron RadioRA 2 и HomeWorks QS осуществляется с помощью кнопочных панелей Lutron, мобильного приложения Lutron Connect, компактного пульта управления Lutron Pico, Amazon Alexa и некоторых устройств сторонних производителей. Теперь к этому списку добавились новые возможности. Благодаря интеграции Apple HomeKit со шлюзом Lutron Connect Bridge и приложением Lutron Connect пользователи смогут управлять почти сотней (99) установленных в доме или квартире светильников или автоматических штор с помощью мобильного приложения Apple Home, облачного персонального помощника Siri, а также сторонних приложений HomeKit, установленных на iPhone или iPad. Воспроизведения того или иного сценария активируется простой голосовой командой. Связанные новости: Lutron Electronics: новые решения по управлению освещением и климатом - 04.03.2017 17:00 20-я юбилейная выставка Hi-Fi & High End Show 2015: открытия, продажи и сюрпризы - 31.03.2015 14:00 Экспозиция SMART INSTALL - 09.03.2015 10:00 Вернуться к списку новостей