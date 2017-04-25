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Lutron: совместимость с Google Home


25.04.2017 11:00

 

 

С лета 2017 года системы управления освещением Lutron RadioRA 2 и HomeWorks QS будут совместимы с Google Home. Для корректной работы потребуется шлюз Lutron Connect Bridge.

 

Интеграция, о которой на днях объявила компания Lutron Electronics, позволит потребителям управлять освещением в их домах посредством голосовых команд, через голосового помощника Google Assistant.

 

Управление системами освещения Lutron RadioRA 2 и HomeWorks QS осуществляется с помощью кнопочных панелей Lutron, мобильного приложения Lutron Connect, компактного пульта управления Lutron Pico, Amazon Alexa и некоторых устройств сторонних производителей. Теперь к этому списку добавились новые возможности. Благодаря интеграции Apple HomeKit со шлюзом Lutron Connect Bridge и приложением Lutron Connect пользователи смогут управлять почти сотней (99) установленных в доме или квартире светильников или автоматических штор с помощью мобильного приложения Apple Home, облачного персонального помощника Siri, а также сторонних приложений HomeKit, установленных на iPhone или iPad. Воспроизведения того или иного сценария активируется простой голосовой командой. 

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