От качества локальной сети непосредственно зависит надёжность работы оборудования, а значит, реализация инсталляционного проекта и репутация самого инсталлятора. Продукция Luxul позволяет минимизировать риски благодаря полной изоляции некоторых сегментов сети от основного оборудования, которое может повлиять на работу сетевых устройств. Гостевая локальная сеть ограничивает доступ пользователей к сетевым накопителям (NAS) или камерам видеонаблюдения. Ещё одна возможность оборудования Luxul – обеспечение роуминга в сети Wi-Fi с возможностью автоматического переключения пользователей на точку доступа с наибольшим сигналом.