ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Luxul: в помощь инсталлятору


21.12.2018 13:00

 

 

Компания Simple Distribution совместно с компанией Luxul предлагает российским инсталляторам новую услугу – бесплатное проектирование локальной сети как важной составляющей проектов домашней автоматизации.

 

От качества локальной сети непосредственно зависит надёжность работы оборудования, а значит, реализация инсталляционного проекта и репутация самого инсталлятора. Продукция Luxul позволяет минимизировать риски благодаря полной изоляции некоторых сегментов сети от основного оборудования, которое может повлиять на работу сетевых устройств. Гостевая локальная сеть ограничивает доступ пользователей к сетевым накопителям (NAS) или камерам видеонаблюдения. Ещё одна возможность оборудования Luxul – обеспечение роуминга в сети Wi-Fi с возможностью автоматического переключения пользователей на точку доступа с наибольшим сигналом.

 

Для того, чтобы получить помощь дистрибьютора в проектировании локальных сетей с вышеперечисленными возможностями, необходимо предоставить план помещений (достаточно фотографий, сделанных  на мобильный телефон), а также заполненный опросный лист установленной формы. В итоге дилер получит рекомендованную спецификацию, схему подключения оборудования и схему расположения точек доступа Wi-Fi с обозначением гарантированного покрытия. 

Связанные новости:
 Этот кабельный, кабельный мир - 19.12.2018 14:00
 Коммутаторы Luxul: новая прошивка = новые функции - 03.12.2018 12:50
 Jamo от и до - 06.04.2018 14:25
 Маршрутизаторы Luxul – теперь с Domotz - 23.03.2018 11:35
 Magnat по-русски - 22.02.2018 12:20
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007