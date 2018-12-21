Luxul: в помощь инсталлятору
Компания Simple Distribution совместно с компанией Luxul предлагает российским инсталляторам новую услугу – бесплатное проектирование локальной сети как важной составляющей проектов домашней автоматизации.
От качества локальной сети непосредственно зависит надёжность работы оборудования, а значит, реализация инсталляционного проекта и репутация самого инсталлятора. Продукция Luxul позволяет минимизировать риски благодаря полной изоляции некоторых сегментов сети от основного оборудования, которое может повлиять на работу сетевых устройств. Гостевая локальная сеть ограничивает доступ пользователей к сетевым накопителям (NAS) или камерам видеонаблюдения. Ещё одна возможность оборудования Luxul – обеспечение роуминга в сети Wi-Fi с возможностью автоматического переключения пользователей на точку доступа с наибольшим сигналом.
Для того, чтобы получить помощь дистрибьютора в проектировании локальных сетей с вышеперечисленными возможностями, необходимо предоставить план помещений (достаточно фотографий, сделанных на мобильный телефон), а также заполненный опросный лист установленной формы. В итоге дилер получит рекомендованную спецификацию, схему подключения оборудования и схему расположения точек доступа Wi-Fi с обозначением гарантированного покрытия.
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