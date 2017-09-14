Lyngdorf Audio: многоканальный процессор MP-50
Датская компания Lyngdorf Audio намерена потеснить производителей High End компонентов для домашних кинозалов. Добиться этого она рассчитывает с помощью своего первого многоканального процессора окружающего звучания MP-50.
Процессор MP-50 поддерживает иммерсивные аудиоформаты Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D. Он имеет восемь HDMI входов с HDCP 2.2 и два выхода, а также 16 балансных XLR выходов и выход HDBaseT для передачи несжатого видео и аудио сигнала. Опциональный DCI-совместимый цифровой AES/EBU вход предназначен для интеграции с цифровыми серверами.
Компания-производитель делает ставку на собственную систему акустической калибровки помещения Room Perfect, которой оснащён процессор. С правильно подобранным сабвуфером она позволяет добиться отличного звучания даже при использовании громкоговорителей среднего уровня.
Lyngdorf Audio рекомендует использовать процессор MP-50 в паре с усилителем SDA-2400. Аппарат не требует охлаждения, что значительно расширяет возможности его установки. Благодаря системе резервного копирования можно при необходимости быстро восстановить все настройки.
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