Домашняя техника Lyngdorf Audio: многоканальный процессор MP-50

14.09.2017 13:40 Датская компания Lyngdorf Audio намерена потеснить производителей High End компонентов для домашних кинозалов. Добиться этого она рассчитывает с помощью своего первого многоканального процессора окружающего звучания MP-50. Процессор MP-50 поддерживает иммерсивные аудиоформаты Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D. Он имеет восемь HDMI входов с HDCP 2.2 и два выхода, а также 16 балансных XLR выходов и выход HDBaseT для передачи несжатого видео и аудио сигнала. Опциональный DCI-совместимый цифровой AES/EBU вход предназначен для интеграции с цифровыми серверами. Компания-производитель делает ставку на собственную систему акустической калибровки помещения Room Perfect, которой оснащён процессор. С правильно подобранным сабвуфером она позволяет добиться отличного звучания даже при использовании громкоговорителей среднего уровня. Lyngdorf Audio рекомендует использовать процессор MP-50 в паре с усилителем SDA-2400. Аппарат не требует охлаждения, что значительно расширяет возможности его установки. Благодаря системе резервного копирования можно при необходимости быстро восстановить все настройки. Связанные новости: Lyngdorf Audio: первый многоканальный AV процессор - 16.02.2017 14:44 Вернуться к списку новостей