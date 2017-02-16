ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Lyngdorf Audio: первый многоканальный AV процессор


16.02.2017 14:44

 

 

Датский бренд Lyngdorf Audio представил свой первый surround-sound процессор. Презентация состоялась на выставке ISE 2017 в Амстердаме. 

 

Новый MP-50 поддерживает аудио форматы Dolby® Atmos, DTS:X и Auro-3D®, имеет 8 HDMI входов и 2 выхода с поддержкой 4K и HDCP 2.2, 16 балансных XLR-выходных разъемов для подключения усилителей мощности и – опционально – DCI-совместимый цифровой AES/EBU вход для интеграции с цифровыми видео серверами. MP-50 оснащён встроенным медиа плеером и системой цифровой коррекции помещения RoomPerfect™. Начало продаж нового процессора запланировано на весну 2017 года.

Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007