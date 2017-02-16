Домашняя техника Lyngdorf Audio: первый многоканальный AV процессор

16.02.2017 14:44 Датский бренд Lyngdorf Audio представил свой первый surround-sound процессор. Презентация состоялась на выставке ISE 2017 в Амстердаме. Новый MP-50 поддерживает аудио форматы Dolby® Atmos, DTS:X и Auro-3D®, имеет 8 HDMI входов и 2 выхода с поддержкой 4K и HDCP 2.2, 16 балансных XLR-выходных разъемов для подключения усилителей мощности и – опционально – DCI-совместимый цифровой AES/EBU вход для интеграции с цифровыми видео серверами. MP-50 оснащён встроенным медиа плеером и системой цифровой коррекции помещения RoomPerfect™. Начало продаж нового процессора запланировано на весну 2017 года. Вернуться к списку новостей